الأربعاء, 18-مايو-2022 الساعة: 06:10 م - آخر تحديث: 06:01 م (01: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثانية التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من المملكة الاردنية الهاشمية وعلى متنها 60 مسافراً

وصول الرحلة التجارية المدنية الثانية إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وصول الرحلة التجارية المدنية الثانية إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثانية التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من المملكة الاردنية الهاشمية وعلى متنها 60 مسافراً.

وقُدمت للطائرة إيرباص 330 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية وفقا للشروط الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، أن الرحلة القادمة من العاصمة الأردنية عمان إلى صنعاء هي الثانية من أصل 16 رحلة ضمن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الرحلات حسب ما تضمنته الهدنة الإنسانية لما فيه مصلحة المواطنين عامة والمرضى بشكل خاص.

وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في مطار صنعاء للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المطار بما يصب في أمن وسلامة الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

وأعرب المسافرون لدى وصولهم عن شكرهم وتقديرهم لمن ساهم وعمل على عودة الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي.. معتبرين مطار صنعاء بوابة اليمن الآمنة لكل المسافرين اليمنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يبقي على آمال التتويج
رياضة: هوفنهايم الألماني يتخلى عن مدربه
فنون ومنوعات: 173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: الاتصالات تطالب بوقف تدمير بنيتها التحتية
عربي ودولي: متطرف صهيوني يقتحم المسجد الأقصى
عربي ودولي: أمريكا تخفّف العقوبات عن كوبا
أخبار: الاتصالات تدشن الإنترنت عبر الـ”واي فاي”
عربي ودولي: تظاهرات في أمريكا وكندا بذكرى النكبة
علوم وتقنية: احذر السكري إذا أُصبت بهذا الفيروس
رياضة: ريال بتيس يهزم غرناطة في الدوري الإسباني
محافظات: ضبط أكثر من ألفي مخالفة بأمانة العاصمة
أخبار: وصول أول رحلة إلى مطار صنعاء الدولي
فنون ومنوعات: أنغام تخضع لعمليتين جراحيتين
اقتصاد: الدولار يبدأ الأسبوع بقوة
أخبار: قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة
أخبار: مسؤول: العالم على أعتاب أزمة عميقة
أخبار: علماء يكتشفون كوكب في أعماق الأرض
علوم وتقنية: اكتشاف سمكة “حزينة” في قاع البحر
أخبار: دراسة: خضراوات تحد من أضرار التدخين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة
أخبار: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء
أخبار: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 521 مليوناً
أخبار: رئيس المؤتمر يوجه بأهمية الاستعداد للاحتفاء بعيد الوحدة
عربي ودولي: انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022