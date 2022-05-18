المؤتمرنت -

إقلاع الرحلة الثانية لطائرة اليمنية من مطار صنعاء

أقلعت من مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها التجارية المدنية الثانية متوجهة إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الاردنية عمان وعليها 188 مسافراً، في إطار الهدنة الإنسانية.



وعبر عدد من المسافرين قبل مغادرتهم المطار عن ارتياحهم باستئناف تسيير الرحلات من وإلى مطار صنعاء.. معربين عن أملهم في أن يظل مطار صنعاء مفتوحا بشكل مستمر لاستقبال وتسيير الرحلات دون قيد أو شرط بما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين عامة والمرضى بشكل خاص.



ونوهوا بما لمسوه من حرص على تبسيط وتسهيل إجراءات السفر داخل مطار صنعاء الدولي الذي يمثل بوابة اليمن الأولى للسفر إلى الخارج