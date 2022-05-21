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المؤتمر نت - مشيرا إلى تجسيد الفنان ايوب طارش قيم الفن الأصيل، الفن الذي تتغنى به القلوب قبل الحناجر، ويتردد صداه في الجبال والوديان والسهول

في العيد الوطني الـ32 للجمهورية . رئيس المؤتمر يكرّم أيوب طارش والعرشي بدرع 22مايو

المؤتمرنت -
في العيد الوطني الـ32 للجمهورية . رئيس المؤتمر يكرّم أيوب طارش والعرشي بدرع 22مايو
منح رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، الفنان اليمني الكبير أيوب طارش عبسي درع 22 مايو1990 (ميلاد الجمهورية اليمنية- ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ) تقديرا لجهوده وعرفانا بادواره النضالية وعطائه الفني الخالد في الوجدان الشعبي.

وفي الفعالية الإحتفائية التي نظمها المؤتمر الشعبي العام اليوم بالعاصمة صنعاء احتفاء بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى رائعة النشيد الوطني (رددي ايتها الدنيا نشيدي..) التي وزّع الفنان ايوب طارش لحنها كواحدة من إبداعاته الفنية الوطنية الخالدة.
وقال ابو راس إن الفنان القدير أيوب طارش طوال مسيرته الفنية الزاخرة بروائع الاناشيد الوطنية، لا ينتمي إلى اي حزب و لم يغني للأحزاب ولا للأشخاص، وإنما غنى للوطن لليمن الكبير، واعطى لليمن الكثير والكثير.

مشيرا إلى تجسيد الفنان ايوب طارش قيم الفن الأصيل، الفن الذي تتغنى به القلوب قبل الحناجر، ويتردد صداه في الجبال والوديان والسهول ، ومنوها إلى عطائه الفني الزاخر بقم المحبة والعشق والولاء والحنين لليمن، أرضا وإنسانا وتاريخا وحضارة.

كما منح رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، الوزير الاسبق والدبلوماسي اليمني يحيى حسين العرشي، درع 22 مايو، تقديرا وعرفانا بجهوده في منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، كوزير سابق لشئون الوحدة ومن خلال انخراطه في العديد من اللجان المتخصصة، وادرته ملف المفاوضات التي انتهت بقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م .








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