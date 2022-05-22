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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة إلى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للوحدة اليمنية

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للوحدة اليمنية
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة إلى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية.

وجاء في البرقية: الأخ الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني الثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي يحتفل به شعبنا اليمني وهو يواصل مقاومته وتصديه الاسطوري للعدوان والحصار على مدى سنوات سبع متتالية.

وليس مبالغة القول ان التاريخ سيدون في صفحاته ان المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني تحملا على عاتقهما مسؤولية تحقيق هذا المنجز الذي جسد اهداف الثورة اليمنية وإنهاء خطوات اعلانه تتويجا للجهود التي بذلت بين شطري البلاد لقرابة عقدين من الزمن، وهو امر نفتخر به ونؤكد انه يتطلب منا اليوم ان نكون اكثر حرصا على مقاومة أي مخططات تستهدف تمزيق هذه الوحدة ودعم ومساندة كل من يقف ضد المشاريع التفتيتية والتمزيقية التي يدعمها المحتلون الجدد.

وإننا اذا نجدد لكم التهنئة فإننا نحيي ومن خلالكم جماهير الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه وفي مقدمتهم ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يقارعون قوات المحتلين الجدد ويقدمون دروسا في الوطنية والوحدوية التي كانت وستظل هي حامي الوحدة الاول.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام








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