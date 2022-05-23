المؤتمرنت -

إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بصنعاء/ صورة

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، مساء اليوم، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع اشارته إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

