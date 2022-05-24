المؤتمرنت -

الأمين العام يرأس اجتماعا لقيادات نسوية ويشيد بدور المرأة المؤتمرية

راس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام االاستاذ غازي احمد علي محسن وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري والأستاذة تهاني الاشموري رئيس دائرة المرأة بالأمانة العامة اجتماعا لعدد من القيادات النسوية للمؤتمر بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات .



وفي بداية الاجتماع نقل الأمين العام للحاضرات تحيات رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس واشادته بمواقف المرأة المؤتمرية وآخرها حضورها المتميز في الاحتفال الذي نظمه المؤتمر يوم السبت الماضي احتفالا بالعيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م .

وأشاد غازي احمد علي بمواقف النساء والقياديات المؤتمريات اللواتي قدمن نموذجا متميزا في الولاء التنظيمي والوطني على حد سواء .



وشدد الأمين العام على أهمية تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي لقطاع المرأة بالمؤتمر خلال الفترة القادمة وبما يواكب ويجسد مواقف المؤتمر السياسة والوطنية تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها مقاومة العدوان الغاشم والحصار الظالم والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستفلاله .



من جانبهن جددت القيادات النسوية بالمؤتمر تأكيدهن الالتفاف خلف قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس والأمين العام الاستاذ غازي احمد علي محسن واعتزازهن بمواقف المؤتمر المنحازة إلى الوطن والدفاع عنه .

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالاداء التنظيمي للقطاعات النسوية على مستوى فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .