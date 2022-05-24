الثلاثاء, 24-مايو-2022 الساعة: 06:58 م - آخر تحديث: 06:56 م (56: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
عربي ودولي
المؤتمر نت - منظمة: 19 دولة تسجل 131 إصابة بجدري القرود

منظمة: 19 دولة تسجل 131 حالة إصابة بجدري القرود

المؤتمرنت -
منظمة: 19 دولة تسجل 131 حالة إصابة بجدري القرود
أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة، مؤكدة إمكانية احتواء المرض، بالتباحث ودعم الدول الأعضاء في التعامل معه، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد رؤساء منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة تهديد جدرى القرود، حيث أصبحت هولندا الدولة الــ 12 التى تعلن عن حالات الإصابة، على الرغم من أنه لم يتم تشخيص أى من مرضاه بشكل نهائي.

اعترف هانز كلوج المدير الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، بأنه قلق من أن انتشار جدرى القرود والذى سوف يتزايد خلال أشهر الصيف، كما حذر من أنه من المحتمل أن يكون انتقال العدوى “مستمرًا لبعض الوقت”.

أكد الدكتور هانز كلوج، مع دخولنا موسم الصيف فى المنطقة الأوروبية، مع التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من أن انتقال العدوى يمكن أن يتزايد، موضحًا أن الحالات التى يتم الكشف عنها حاليًا هى من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا، والأعراض هى غير مألوف للكثيرين.

وأكد أن فترة حضانة جدرى القردة تمتد إلى 21 يومًا، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، يمكن أن يتطور الطفح الجلدى، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما فى ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدى مثل جدرى الماء أو مرض الزهرى، ويمكن أن تتشكل القشور التى تسقط بعد ذلك.* وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا للهيئة الشوروية ويؤكد أن الشعب هو من سيدافع عن وحدته
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا لقيادات نسوية ويشيد بدور المرأة المؤتمرية
رياضة: ناشئو اليمن في مهمة سهلة بتصفيات آسيا 2023
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: استشهاد وإصابة 6 مدنيين بحطام طائرة العدوان التجسسية
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بصنعاء/ صورة
أخبار: هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر
رياضة: فياريال يتغلب على برشلونة بالدوري الإسباني
فنون ومنوعات: امرأة تتخرج في الجامعة بعمر 82 عاماً
أخبار: القطاع النسوي بالمؤتمر يشيد بحكمة أبو راس وقراراته الشجاعة
علوم وتقنية: آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
قضايا وآراء: جيل الوحدة
أخبار: قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: “الانقاذ” تحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية
أخبار: البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حسين رسام
قضايا وآراء: الوحدة .. والوحدويون
قضايا وآراء: في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
قضايا وآراء: الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
أخبار: غازي محسن : الوحدة جسدت أعلى درجات المجد والبطولة للمؤتمر
أخبار: عبرت عن اعتزازها بدوره النضالي.. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
أخبار: جددت ولائها التظيمي ..هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
أخبار: المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (فيديو)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022