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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر عدد من المحافظات بموجة جديدة من الغبار الواسع الانتشار، وارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية

غبار كثيف في هذه المناطق.. والأرصاد يحذر من تدني الرؤية

المؤتمرنت -
غبار كثيف في هذه المناطق.. والأرصاد يحذر من تدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر عدد من المحافظات بموجة جديدة من الغبار الواسع الانتشار، وارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أن تكون موجة الغبار كثيفة وخاصة على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، صعدة ومأرب، وتمتد إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية وأجزاء من المرتفعات الغربية.

كما توقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37-42 درجة مئوية ، وقد يكون الطقس حاراً ورطباً على المناطق الساحلية وسقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34- 38 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية خصوصاً على محافظات تعز، اب، ريمة، غرب ذمار والمحويت.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن وعدم التعرض المباشر للعوالق الترابية والرملية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً، داعياً القاطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 4.5 ملم، المعافر : 1.2، إب : 0.8ملم.








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