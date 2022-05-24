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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 135 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 135 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 135 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 135 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في ستة خروقات للطيران الحربي المعادي في أجواء محافظة الجوف، و40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، صنعاء، الضالع، جبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات حول مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل اثنين خروقات بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في ملعاء بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أنه تم رصد 16 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في الكدحة بمحافظة تعز، وكذا على مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب حرض بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في رازح والمدافن والملاحيظ وباقم بمحافظة صعدة، كماس استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في وادي جارة بمنطقة جيزان، وطخية وشرق عرف بمنطقة عسير.

وأكد المصدر رصد 70 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.








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