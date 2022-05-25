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المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثالثة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء بعمان على متنها 271 مواطناً

مطار صنعاء يستقبل الرحلة الثالثة القادمة من عمّان

المؤتمرنت -
مطار صنعاء يستقبل الرحلة الثالثة القادمة من عمّان
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثالثة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء بعمان على متنها 271 مواطناً.

وأوضح وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أن الفريق الفني بمطار صنعاء الدولي تمكن من إعادة تأهيل وتجهيز الإضاءة الليلة للمدرج الرئيسي الخاص بهبوط وإقلاع الطائرات من وإلى المطار.

وثمن جهود هيئة الطيران المدني وإدارة مطار صنعاء والمهندسين والفنيين لإعادة تأهيل وتجهيز الإضاءة .. وقال” بإمكان مطار صنعاء استقبال كافة الرحلات وبمختلف أنواع وحجم الطائرات إقلاعاً وهبوطاً خلال الفترة المسائية بعد توقف دام لسنوات بسبب تعرض المطار للقصف لعدة مرات من قبل تحالف العدوان”.

وأضاف “مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية والانسانية على مدار 24 ساعة وفي أي وقت بجهوزية فنية ومهنية عالية وفقا للشروط والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية”.

فيما أعرب عدد من المواطنين الواصلين إلى مطار صنعاء الدولي عن سعادتهم بعودتهم إلى أرض الوطن عبر المطار البوابة الرئيسية للجمهورية اليمنية.

وأعربوا عن الأمل في أن تستمر الرحلات التجارية والمدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي .. مشيدين بالتسهيلات التي يقدّمها مطار صنعاء للمسافرين، خاصة ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والملاحة الجوية.

وقد تلقت الطائرة اليمنية نوع إيرباص A330 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية ومنظمة الطيران المدني الإيكاو.








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