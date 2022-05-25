الأربعاء, 25-مايو-2022 الساعة: 08:48 م - آخر تحديث: 08:34 م (34: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - وجدت دراسة حديثة أن داء السكري من النوع 2 يسرّع بشكل كبير من شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي

دراسة تكشف تأثير مرض السكري على الدماغ والإدراك

المؤتمرنت -
دراسة تكشف تأثير مرض السكري على الدماغ والإدراك
وجدت دراسة حديثة، نشرت في مجلة "إي لايف"، أن داء السكري من النوع 2 يسرّع بشكل كبير من شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي.

وقال موقع "نيو أطلس" إن هذه الدراسة الأولى من نوعها، التي اعتمد فيها الباحثون على مجموعة من بيانات الدماغ، لـ20 ألف شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، لمعرفة التغيرات المعرفية، التي تحدث لدى مرضى النوع الثاني من مرض السكري.

ووجدوا أن التغيرات في الوظائف التنفيذية للدماغ، مثل الذاكرة والتعلم والتفكير المرن وضبط النفس، كانت شائعة بين كل من شملتهم الدراسة، سواء المصابين بداء السكري أو غير المصابين به.

إلا أن المجموعة المصابة بهذا الداء شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 13.1 في المئة في "الوظائف التنفيذية"، وانخفاضا ثانيا بنسبة 6.7 في المئة في "سرعة المعالجة".

وتوصل فريق الباحثين أيضا إلى أن مادة الدماغ الرمادية تتناقص مع تقدم العمر، لكن مرضى السكري عانوا من انخفاض إضافي في هذه المادة بنسبة 6.2 في المئة.

كما اكتشفوا تسارع شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي بنسبة 26 بالمئة لدى هذه الفئة من الأشخاص.

وتشير النتائج إلى وجود علاقة قوية بين التنكس (التآكل) العصبي الطبيعي المرتبط بالعمر والتنكس العصبي المرتبط بالسكري من النوع 2.

وذكر الباحثون، في دراستهم: "كلما زادت مدة الإصابة بمرض السكري، زادت حدة التأثيرات على وظائف الدماغ".

وما تزال الآليات المسؤولة عن تأثيرات مرض السكري على الدماغ غير معروفة، فيما رجح الباحثون أن تكون لها علاقة بـ"ضعف توفر الطاقة في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في بنية الدماغ ووظائفه".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: علامات تحذير من "سن اليأس عند الذكور"!
رياضة: محمد صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول
اقتصاد: ​ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: كندا.. ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 15
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا لقيادات نسوية ويشيد بدور المرأة المؤتمرية
محافظات: البيضاء.. استبدال اسطوانات الغاز التالفة
أخبار: الإفراج عن سفينة جديدة محملة بـ30 ألف طن بنزين
فنون ومنوعات: طفل يخترق أمن مطار النجف ويعطل رحلة
أخبار: قوى العدوان ترتكب 135 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: غبار كثيف بهذه المناطق.. والأرصاد يحذر من تدني الرؤية
علوم وتقنية: دراسة تحذر من أسوأ مكمل غذائي للدماغ!
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
رياضة: ناشئو اليمن في مهمة سهلة بتصفيات آسيا
عربي ودولي: 19 دولة تسجل 131 إصابة بجدري القرود
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: استشهاد وإصابة 6 مدنيين بحطام طائرة العدوان التجسسية
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بصنعاء/ صورة
أخبار: هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر
رياضة: فياريال يتغلب على برشلونة بالدوري الإسباني
فنون ومنوعات: امرأة تتخرج في الجامعة بعمر 82 عاماً
أخبار: القطاع النسوي بالمؤتمر يشيد بحكمة أبو راس وقراراته الشجاعة
علوم وتقنية: آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون
عربي ودولي: الصين تحتج على تصريحات بايدن بشأن تايوان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022