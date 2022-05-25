المؤتمرنت -

142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في ثمان غارات شنها الطيران الاستطلاعي المسلح على الفاخر وباب غلق بمحافظة الضالع.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، عمران، المحويت، وجبهات الحدود.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في حيران والطينة والمزرق بمحافظة حجة.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 17 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ ومنبه ورازح بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الكنب وجبل تويلق والعمود بجيزان، والصخرة بعسير.



وأشار المصدر إلى رصد 51 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.