الخميس, 26-مايو-2022 الساعة: 06:02 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم

منظمة الصحة: جدري القردة لن يتحول لوباء

المؤتمرنت -
منظمة الصحة: جدري القردة لن يتحول لوباء
أعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وقال عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية: "لم يحدث تحور لمرض جدري القردة ولن يتحول إلى وباء عالمي ولكن ما يراه العالم انتشارا محدودا لبعض الحالات لفيروس نادر وتسعى المنظمة لتحديد أسباب ظهور هذه الحالات في دول غير موطن الفيروس لأول مرة".

وأوضح المسؤول خلال مؤتمر صحفي أن "الفيروس متوطن في دول وسط وغرب أفريقيا ويظهر ويختفي بين الحين والآخر في دول الموطن نظرا لوجود حيوانات ناقلة للفيروس بالحالات الأفريقية وظهور حالات بالدول الأخرى دفعنا لتسليط الضوء عليها حتى لا تزيد العدوى بين المواطنين بالفيروس".

وأضاف: "إن المرض له سلالات الأشد فتكا في وسط أفريقيا والأقل في دول غرب أفريقيا"، منوها إلى أن المنظمة شددت على دول العالم بضرورة الترصد للمرض لمنع تفشيه".

‏وأعلن أنه "حتى 25 مايو، أبلغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، منها حالة واحدة مؤكدة في إقليمنا‎ أبلغت عنها الإمارات في 24 مايو‎. وهناك المزيد من البلدان، بما في ذلك داخل إقليمنا، التي تعكف حاليا على تحديد الحالات المشتبه فيها وتقصيها"، مشيرا إلى أنه "كما هو الحال مع أي مرض معدٍ، يتطلب وقف سريان المرض زيادة الوعي لدى عامة الناس".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
رياضة: روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي
علوم وتقنية: النوم المضطرب يزيد من خطر الإصابة بالخرف
مجتمع مدني: نصائح صحية لخفض مستوى السكر في الدم
اقتصاد: انخفاض الذهب مع صعود الدولار
محافظات: إزالة 14 مخالفة بناء عشوائي في مشنة إب
فنون ومنوعات: علامات تحذير من "سن اليأس عند الذكور"!
رياضة: محمد صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول
اقتصاد: ​ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: كندا.. ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 15
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا للهيئة الشوروية ويؤكد أن الشعب هو من سيدافع عن وحدته
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا لقيادات نسوية ويشيد بدور المرأة المؤتمرية
محافظات: البيضاء.. استبدال اسطوانات الغاز التالفة
أخبار: الإفراج عن سفينة جديدة محملة بـ30 ألف طن بنزين
فنون ومنوعات: طفل يخترق أمن مطار النجف ويعطل رحلة
أخبار: قوى العدوان ترتكب 135 خرقاً للهدنة الإنسانية
أخبار: غبار كثيف بهذه المناطق.. والأرصاد يحذر من تدني الرؤية
علوم وتقنية: دراسة تحذر من أسوأ مكمل غذائي للدماغ!
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
رياضة: ناشئو اليمن في مهمة سهلة بتصفيات آسيا
عربي ودولي: 19 دولة تسجل 131 إصابة بجدري القرود
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: استشهاد وإصابة 6 مدنيين بحطام طائرة العدوان التجسسية
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بصنعاء/ صورة
أخبار: هنأت أبو راس بالعيد الوطني.. قيادات سياسية تتذكّر أهم منجزات المؤتمر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022