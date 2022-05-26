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أخبار
المؤتمر نت - وصول سفينة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها ٢٠ يوما

وصول سفينة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها ٢٠ يوما

المؤتمرنت -
وصول سفينة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها ٢٠ يوما
أكدت الشركة اليمنية للغاز أن سفينة الغاز "كلوديا غاز" المحملة بـ8249 طنا متريا من الغاز المستورد، ستصل إلى ميناء الحديدة، خلال الساعات القادمة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار أن الإفراج عن هذه السفينة يأتي بعد احتجازها لمدة ٢٠ يوما من قِبل تحالف العدوان.

وأشار إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.

ولفت معصار إلى أنه سيتم البدء بعملية تفريغ السفينة من قِبل الفريق الفني والتمويني والتجاري، المكلّف من الشركة، حال وصولها.








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