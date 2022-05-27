المؤتمرنت -

مطار صنعاء يستقبل رابع رحلة تجارية من الأردن

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، الرحلة التجارية المدنية الرابعة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء بعمّان على متنها 259 مسافراً.



وتلقت الطائرة اليمنية ايرباص A330 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية.



واعتبر عدد من القادمين عن سعادتهم بعودتهم إلى الوطن عبر مطار صنعاء، والتي كانت حلم يراودهم في بلاد المهجر.. مشيدين بسلاسة الإجراءات في مطار صنعاء وحرص العاملين في المطار على تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.