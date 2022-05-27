المؤتمرنت -

مغادرة 273 مدنياً في الرحلة الرابعة من مطار صنعاء

أقلعت الرحلة الرابعة للخطوط الجوية اليمنية اليوم من مطار صنعاء الدولي مساء اليوم متوجهة إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان على متنها 273 مدنياً.



وتعتبر الرحلة الرابعة التي أقلعت اليوم مطار صنعاء من أصل 16 رحلة تضمنتها بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.



وطالب المواطنون المسافرون على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، الأمم المتحدة باستمرار الرحلات التجارية والمدنية عبر مطار صنعاء، والضغط على تحالف العدوان برفع الحصار غير المبرر على مطار صنعاء الدولي.