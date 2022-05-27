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أخبار
المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أمطاراً متفاوتة الشدة، مصحوبة بالرعد

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة على هذه المناطق.. والأرصاد يحذر
توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أمطاراً متفاوتة الشدة، مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، إب، ريمة، تعز، لحج والضالع، وتمتد إلى أجزاء من هضاب محافظات حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما توّقع المركز أجواء حارة، وجافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء مغبرة نسبياً في مناطق السواحل والسهول الساحلية، حارة جافة نسبياً على السهول الساحلية، وحارة رطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 40 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 60 - 85 بالمائة على المناطق الساحلية.

ونبّه المركز المواطنين في المناطق المتوقّع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول، وكذا سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية، بسبب الأمطار والسُّحب المنخفضة.

وحذّر كبار السن والأطفال، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، من الغبار في المحافظات الصحراوية والساحلية، ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم التعرض المباشر للأتربة، واستخدام الكمامات عند الضرورة.

كما نبّه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية بعدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة، حفاظاً على صحتهم، ومن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في المناطق الساحلية.

وسجّلت بعض محطات الرصد الجوي كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية إب: 0.2، كما هطلت مساء يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والهضاب الداخلية، جعلها الله أمطار خير وبركة.








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