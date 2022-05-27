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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 75 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 75 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 75 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 75 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 30 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 14 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعا والروضة وروضة جهنم بمحافظة مأرب، وغرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف منازل المواطنين في مديرية شدا ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ والكمب بالمدافن بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في تبة كاملة والعمود بوادي جارة في جيزان.

وذكر المصدر أنه تم رصد 30 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، تعز، وجبهات ما وراء الحدود.








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