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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى السفير

الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى السفير / علي عبدالملك قاضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال السلك الدبلوماسي، وخدمة المجتمع

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الاخ /عبدالسلام عبدالملك قاضي، والى اولاد واسرة الفقيد، وكافة آل قاضي بمحافظة صنعاء، عبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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