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المؤتمر نت - بدأت شرطة المرور بأمانة العاصمة، اليوم، تطبيق إجراءات تسهل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد لجميع انواع السيارات في نفس اليوم

صنعاء.. تسهيل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد

المؤتمرنت -
صنعاء.. تسهيل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد
بدأت شرطة المرور بأمانة العاصمة، اليوم، تطبيق إجراءات تسهل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد لجميع انواع السيارات في نفس اليوم.

وأكد مدير مرور أمانة العاصمة العقيد أحمد القحوم، أنه تم إختصار الوقت والإجراءات أمام المواطنين، حيث سيتم العمل بموجب مذكرة البحث الجنائي بعد الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، وستتم عملية استخراجها في نفس اليوم.

واشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي إنطلاقاً من حرص قيادتي وزارة الداخلية وشرطة المرور، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.








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