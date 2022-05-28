المؤتمرنت -

شهيدان وجريح بانفجار لغم في حيس بالحديدة

استشهد مواطنان وأصيب طفل في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، اليوم، نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب طفل بجروح خطيرة في قرية الحشاش بمديرية حيس، نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان.



وأشار إلى أن عدد الضحايا، جراء انفجار مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة، ارتفع إلى أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد وجريح، منذ بداية العام الجاري فقط.



وأكد المركز أن أعداد ضحايا الألغام والمتفجرات من بقايا العدوان ستستمر في ظل منع تحالف العدوان دخول الأجهزة اللازمة لتطهير تلك المناطق والحد من الضحايا.