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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية والهضاب، وأجواء حارة على المناطق

أجواء حارة وامطار رعدية على المرتفعات

المؤتمرنت -
أجواء حارة وامطار رعدية على المرتفعات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية والهضاب، وأجواء حارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، غرب صنعاء، حجة، المحويت، إب، ريمة، تعز، لحج والضالع.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من هضاب محافظات حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 ـ 42 درجة مئوية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء حارة جافه على السهول الساحلية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 ـ 41 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم.

ونبه القاطنين في المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بإرتداء الملابس القطنية المناسبة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في السدة ـ إب : 1 ملم، كما أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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