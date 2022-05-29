المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل باكر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ محدة علي باكر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ باكر علي باكر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، القائم باعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عمران، واخوانه، والى الشيخ / وليد محمد علي باكر، واخوانه، وكافة ال باكر بمديرية عمران محافظة عمران، عبّر الامين العام المساعد عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

