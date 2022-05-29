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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وغرب حرض بمحافظة حجة، ونفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 39 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق بمأرب.

وأشار المصدر إلى مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الوادي والبلق والعكد وملعاء بمحافظة مأرب، والكدحة والقصر بمحافظة تعز، ومديرية حرض بمحافظة حجة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في قمامة الغاوية ورازح ومنبه وشدا بمحافظة صعدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين أثنين بمنطقة المدحلة بمديرية شدا الحدودية.

وأفاد بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البروكية والمطعن بجيزان، والصوح وميمنة البقاع بنجران.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 86 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.








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