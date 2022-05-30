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المؤتمر نت - رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف اجتماعا لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء ناقش الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية

أمين عام المؤتمر يرأس اجتماعا لقيادة فرع جامعة صنعاء

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يرأس اجتماعا لقيادة فرع جامعة صنعاء
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف اجتماعا لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء ناقش الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

واستعرض الأمين العام اخر التطورات السياسية مؤكدا على مواقف المؤتمر المبدئية في مواجهة العدوان الغاشم والحرص على وحدة الجبهة الداخلية للقوى الوطنية المقاومة للعدوان .
وأشار إلى آخر المستجدات المتعلقة بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والمحاولات لتمديدها مؤكدا على أن المؤتمر سيظل مع تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ويصون حقوق اليمنيين .

وفي الجانب التنظيمي لفت غازي احمد علي إلى أهمية تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي بما يواكب المستجدات ويجسد مواقف المؤتمر الوطنية مشددا على ضرورة أن تؤدي القيادات المؤتمرية في الجامعة دورها الوطني والتنظيمي مشيدا بالوقت نفسه بصمود ووطنية هذه القيادات وثباتها على مواقفها ووفائها للمؤتمر وقيادته السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام .

هذا واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من قيادات المؤتمر بفرع الجامعة عن واقع العمل التنظيمي خلال الفترة الماضية ورؤيتها لتطويره بشكل أفضل خلال الفترة القادمة .

وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .








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