المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية على المرتفعات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية، وطقساً حاراً وأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، بأنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة أحياناً بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، وخاصة على محافظات تعز، إب، ريمة وأجزاء من لحج، الضالع، المحويت وحجة وقد تطال وبأقل حدة أجزاء من جبال أبين ، شبوة وجنوب غرب حضرموت.



كما توقع طقساً حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-42 درجة مئوية ، وطقساً حاراً ورطباً على المناطق الساحلية وسقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-37 درجة مئوية.



وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الساحلية عامة وصحاري المهرة، حضرموت ، شبوة ،الجوف، صعدة ومأرب.



ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهارا.



وحث المركز المرضى والأطفال وكبار السن على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي قد تتأثر بالأجواء المغبرة، وقاطني أرخبيل سقطرى ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن على اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية والمسجلة في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 21.5 ملم ، إب : 0.7 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خارج نطاق محطات الرصد.