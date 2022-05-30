الإثنين, 30-مايو-2022 الساعة: 04:21 م - آخر تحديث: 04:19 م (19: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية

الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية على المرتفعات الجبلية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية على المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية، وطقساً حاراً وأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، بأنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة أحياناً بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، وخاصة على محافظات تعز، إب، ريمة وأجزاء من لحج، الضالع، المحويت وحجة وقد تطال وبأقل حدة أجزاء من جبال أبين ، شبوة وجنوب غرب حضرموت.

كما توقع طقساً حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-42 درجة مئوية ، وطقساً حاراً ورطباً على المناطق الساحلية وسقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-37 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الساحلية عامة وصحاري المهرة، حضرموت ، شبوة ،الجوف، صعدة ومأرب.

ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهارا.

وحث المركز المرضى والأطفال وكبار السن على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي قد تتأثر بالأجواء المغبرة، وقاطني أرخبيل سقطرى ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن على اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية والمسجلة في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 21.5 ملم ، إب : 0.7 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: رصد أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعراق
قضايا وآراء: الوحدة وتكالب الأعداء
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: نيبال.. اختفاء طائرة مدنية تقل 22 شخصاً
أخبار: 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
أخبار: أول رحلة من مطار صنعاء إلى القاهرة الأربعاء
أخبار: شهداء وحرجى بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات العدوان
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل باكر
أخبار: أجواء حارة وامطار رعدية على المرتفعات
رياضة: ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14
أخبار: شهيدان وجريح بانفجار لغم في حيس بالحديدة
أخبار: صنعاء.. تسهيل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد
عربي ودولي: قديروف يهدد بولندا بأن تصبح منسية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 123 خرقا جديدا للهدنة
علوم وتقنية: فيس بوك يجري مراجعة جديدة لشروط الخدمة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني
مجتمع مدني: كيف تحمي نفسك من جدري القردة؟
رياضة: قمة ليفربول والريال تتصدر وسائل الإعلام العالمية
أخبار: البرلمان يستمع لتقرير مشترك للجنتي تقنين أحكام الشريعة والعدل
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الأسدي
ثقافة: ذكرى وفاة مؤلف روائع الدراما المصرية
مجتمع مدني: 3 فوائد صحية لتناول عصير التفاح
فنون ومنوعات: اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي
رياضة: كلوب: هذا ما يشغلني في لقاء ريال مدريد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022