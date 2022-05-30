المؤتمرنت -

6 شهداء وجرحى بانفجار مخلفات حربية للعدوان في الحديدة

استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، نتيجة انفجار لغم أرضي ومخلفات حربية لقوى دول تحالف العدوان.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن المواطنين عبده عبد الله حسن أزنم (24 عاما) وأخاه محمد عبد الله حسن أزنم (20 عاما) استشهدا، نتيجة انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في قرية شجن الجحبا عزلة الجحبا العليا بمديرية الدريهمي، فيما سقط أربعة ضحايا في منطقة كيلو 16 اثر انفجار مخلفات حربية للعدوان.



وأشار المركز إلى أنه في الفترة الأخيرة ازدادت أعداد الضحايا الالغام والمخلفات الحربية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الضحايا حوالي 310 ما بين شهيد وجريح خلال 2022م.



ولفت إلى استمرار الصعوبات التي تعيق عمل الفرق الميدانية، نتيجة قلة الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعدم الالتزام بمسؤولياته تجاه الأعمال الميدانية، إضافة إلى منع تحالف العدوان دخول الأجهزة الكاشفة لتطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.