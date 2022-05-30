الإثنين, 30-مايو-2022 الساعة: 05:53 م - آخر تحديث: 05:38 م (38: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الخامسة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني تقل على متنها 118 مسافراً

خامس رحلة تجارية تصل مطار صنعاء قادمة من الأردن

المؤتمرنت -
خامس رحلة تجارية تصل مطار صنعاء قادمة من الأردن
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الخامسة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني تقل على متنها 118 مسافراً.

تلقت الطائرة اليمنية نوع إيرباص A320 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية ومنظمة الطيران المدني الإيكاو.

وأشاد عدد من المسافرين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بالتسهيلات المقدمة في مطار صنعاء والخدمات الفنية والمهنية التي يتميز بها المطار.

وطالبوا الأمم المتحدة باستمرار فتح المطار دون قيد أو شرط بما يخدم مصلحة الشعب اليمني عامة والمرضى بشكل خاص.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
مجتمع مدني: نصائح تساعد على مواجهة الحر
عربي ودولي: رصد أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعراق
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد بدر الدين
قضايا وآراء: الوحدة وتكالب الأعداء
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: نيبال.. اختفاء طائرة مدنية تقل 22 شخصاً
أخبار: 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
أخبار: أول رحلة من مطار صنعاء إلى القاهرة الأربعاء
أخبار: شهداء وحرجى بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات العدوان
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل باكر
أخبار: أجواء حارة وامطار رعدية على المرتفعات
رياضة: ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14
أخبار: شهيدان وجريح بانفجار لغم في حيس بالحديدة
أخبار: صنعاء.. تسهيل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد
عربي ودولي: قديروف يهدد بولندا بأن تصبح منسية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 123 خرقا جديدا للهدنة
علوم وتقنية: فيس بوك يجري مراجعة جديدة لشروط الخدمة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني
مجتمع مدني: كيف تحمي نفسك من جدري القردة؟
رياضة: قمة ليفربول والريال تتصدر وسائل الإعلام العالمية
أخبار: البرلمان يستمع لتقرير مشترك للجنتي تقنين أحكام الشريعة والعدل
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الأسدي
ثقافة: ذكرى وفاة مؤلف روائع الدراما المصرية
مجتمع مدني: 3 فوائد صحية لتناول عصير التفاح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022