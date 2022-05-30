الإثنين, 30-مايو-2022 الساعة: 08:55 م - آخر تحديث: 08:46 م (46: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يعد فيتامين B12 من أكثر الفيتامينات الضرورية للجسم، ويلعب دوراً حيوياً في عمل كل من الدماغ والجهاز العصبي بشكل طبيعي خاصة وأن جسم الإنسان لا يعد منتجا لهذا الفيتامين.. فما هي مؤشرات نقص هذا الفيتامين؟

أعراض نقص فيتامين B12.. منها سرعة ضربات القلب وضيق التنفس

المؤتمرنت -
أعراض نقص فيتامين B12.. منها سرعة ضربات القلب وضيق التنفس
إن فيتامين B12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، وهو قابل للذوبان في الماء وموجود في العديد من الأطعمة ومتوفر أيضًا في شكل مكملات غذائية.

ولكن تبين أن نقص فيتامين B12 أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد. ويمكن أن تتراوح الأعراض من التعب الشديد، ومشكلات الحالة المزاجية وتغيرات الجلد إلى أمراض أكثر خطورة مثل مشاكل الجهاز الهضمي وفقدان الذاكرة غير المعتاد وارتفاع معدل ضربات القلب وصعوبة التنفس، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.

يلعب فيتامين B12 عدة أدوار في الجسم. فهو لا يساعد فقط على تعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي، ولكنه يعمل أيضًا على تطوير خلايا المخ والأعصاب، مع تسهيل إنتاج الحمض النووي أيضًا.

نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين B12، فإن أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين الحيوي هي من خلال المصادر الطبيعية مثل المنتجات الحيوانية والمأكولات البحرية والبيض والدواجن وبعض أشكال الألبان. ولكن على الرغم من أن بعض الخضروات والبقوليات تحتوي على فيتامين B12، إلا أنها لا توفر الكثير من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة غير النباتية.

أفضل مصادر فيتامين B12
تشمل قائمة العناصر الغذائية، التي ينبغي زيادة إذا كان الشخص يحتاج على مستويات أعلى من فيتامين B12:
- لبن
- بيض
- زبادي
- الأسماك الدهنية
- لحوم حمراء
- الرخويات
- الحبوب المدعمة

"ضرر عصبي"
يعتبر فيتامين B12 من العناصر الغذائية الضرورية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، والحفاظ على الصحة العامة للجسم أيضًا. وفقًا لـ BMJ، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين B12 إلى "ضرر عصبي دائم".

يلاحظ الجسم الصحي أن "المظاهر المبكرة تكون بشكل عام خفية أو بدون أعراض"، لكن يجب الحذر من أنه إذا "ظهرت مشاكل عصبية، فقد تكون لا رجعة فيها".

5 إشارات مهمة
يسرد تقرير صادر عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS أن المشاكل العصبية التي يمكن أن يواجهها المرء إذا كان يفتقر إلى فيتامين B12 في الجسم هي:

- مشاكل في الرؤية
- فقدان الذاكرة
- فقدان التناسق الجسدي (الترنح)، والذي يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي
- تضرر أجزاء من الجهاز العصبي (اعتلال الأعصاب المحيطية)، وخاصة في الساقين.

مزيد من الأعراض
وبصرف النظر عن "الضرر العصبي"، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى مجموعة متنوعة أخرى من الأعراض، والتي تشمل:

- الإعياء
- الصداع
- شحوب واصفرار للجلد
- مشاكل الجهاز الهضمي
- التهاب الفم واللسان
- الإحساس بالوخز والإبر في اليدين والقدمين

الفئات الأكثر عرضة لخطر نقص الفيتامين
إن كل شخص لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية اللازمة يكون عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. في حين تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12 مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، بسبب عدم إفراز "ما يكفي من حمض المعدة لامتصاص B12 بشكل صحيح".

المكملات الغذائية
إن السبب في ضرورة تناول المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة التي تحتوي على فيتامين B12 يرجع إلى أنها تحتوي عليه في شكله الحر. يرتبط فيتامين B12 عادة ببروتينات الطعام. عندما يذهب إلى المعدة، يقوم حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات بفك الفيتامين عن البروتين وإعادته إلى شكله الحر. هنا يرتبط الفيتامين بالعامل الداخلي وتمتصه الأمعاء الدقيقة. وبالتالي فإن وجود فيتامين B12 بشكل حر في المكملات الغذائية يجعل من السهل امتصاصه من قبل الأمعاء.

من الناحية المثالية، ينبغي تناول المكملات الغذائية لمن يعانون من نوع من النقص، والذي لا يمكن توفيره من خلال الطعام الذي يأكلونه. وتشمل الأسباب التي تستدعي تناول مكملات فيتامين B12 الغذائية قائمة واسعة النطاق تبدأ من الفئة العمرية مرورًا بمستويات التوتر ووصولًا إلى العادات الغذائية غير الصحية، ولكن على الرغم من أن المكملات الغذائية ليست أدوية ولكن يجب استشارة طبيب قبل الإقدام على تناول أي منها، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية أخرى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود
رياضة: إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد
علوم وتقنية: آلام الظهر تنذر بالإصابة بسرطان قاتل
فنون ومنوعات: أي الرجال أقصر عمراً.. العازبون أم المتزوجون؟!
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
مجتمع مدني: نصائح تساعد على مواجهة الحر
عربي ودولي: رصد أول حالة إصابة بالحمى النزفية بالعراق
أخبار: 150 مسافراً.. رحلة تجارية خامسة لـ(اليمنية) إلى عمّان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد بدر الدين
قضايا وآراء: الوحدة وتكالب الأعداء
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: نيبال.. اختفاء طائرة مدنية تقل 22 شخصاً
أخبار: 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
أخبار: أول رحلة من مطار صنعاء إلى القاهرة الأربعاء
أخبار: شهداء وحرجى بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات العدوان
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل باكر
أخبار: أجواء حارة وامطار رعدية على المرتفعات
رياضة: ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا
أخبار: شهيدان وجريح بانفجار لغم في حيس بالحديدة
أخبار: صنعاء.. تسهيل استخراج لوحات ارقام بدل فاقد
عربي ودولي: قديروف يهدد بولندا بأن تصبح منسية
أخبار: قوى العدوان ترتكب 123 خرقا جديدا للهدنة
علوم وتقنية: فيس بوك يجري مراجعة جديدة لشروط الخدمة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني
مجتمع مدني: كيف تحمي نفسك من جدري القردة؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022