المؤتمرنت -

274 مسافراً يغادرون صنعاء على متن الرحلة السادسة

غادر 274 مسافراً، مطار صنعاء الدولي اليوم، على متن الرحلة التجارية السادسة متوجهين إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان.



وتعتبر الرحلة السادسة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي في انتظار تسيير مزيد الرحلات ليتسنى لكثير من المرضى السفر للعلاج في الخارج.



وأكد المسافرون ضرورة مضاعفة الرحلات التجارية والمدنية، مشيدين بالخدمات والإجراءات المقدمة للمسافرين والتعامل الفني والمهني الراقي من قبل العاملين بمطار صنعاء.