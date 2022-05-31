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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار وحرارة مرتفعة واضطراب البحر

الأرصاد : هطول أمطار وحرارة مرتفعة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد : هطول أمطار وحرارة مرتفعة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية، على المرتفعات الجبلية، وطقساً حاراً على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة أحياناً بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وخاصة على محافظات تعز، إب، الضالع، وأجزاء من لحج، ريمة، المحويت، حجة وغرب ذمار وصنعاء.

وقد تطال الأمطار أجزاء من مرتفعات أبين، شبوة، جنوب البيضاء وجنوب غرب حضرموت.

كما يتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وستكون درجات الحرارة العظمى ما بين 38-43 درجة مئوية، وطقساً حاراً ورطباً على المناطق الساحلية وسقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شديدة وقد تصل إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ونبه أيضاً المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً.

ودعا المواطنين في أرخبيل سقطرى وخاصة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها إلى اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج و اضطراب البحر.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 25.3 ملم، إب : 2.0، المعافر-تعز : 0.3، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خارج نطاق محطات الرصد .








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