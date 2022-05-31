المؤتمرنت -

وصول 229 راكباً مطار صنعاء قادمين من عمًان

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية السادسة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني تحمل على متنها 229 راكباً.



تلقت الطائرة اليمنية نوع إيرباص A330 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية ومنظمة الطيران المدني الإيكاو.



وأشاد عدد من القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية بمستوى الخدمات والإجراءات المتخذة في مطار صنعاء، وما لمسوه من تعاون وتنسيق بين العاملين في تقديم الخدمات بطريقة مهنية وفنية.



ووصفوا العاملين بمطار صنعاء الدولي بخلية نحل لخدمة القادمين والمسافرين .. معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تسيير رحلات تجارية ومدنية عبر المطار.



وأعربوا عن الأمل في استمرار فتح المطار دون قيد أو شرط بما يصب في مصلحة الشعب اليمني عامة والمرضى بشكل خاص.