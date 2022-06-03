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أخبار
المؤتمر نت - دولة تواجه انخفاض معدلات القراءة بهذه الفكرة

دولة تواجه انخفاض معدلات القراءة بهذه الفكرة

المؤتمرنت -
دولة تواجه انخفاض معدلات القراءة بهذه الفكرة
افتتحت 100 مكتبة مصغرة في شوارع السويد في محاولة لمواجهة انخفاض معدلات القراءة في البلد وتشجيع الناس على الاستعارة.

وجاء في منشور لصفحة "السويد" الناطقة بالعربية على "فيسبوك": "بالرغم أن مبيعات الكتب زادت في السويد في عام 2021، ولكن معدلات القراءة آخذة في الانخفاض حيث أن المزيد من المكتبات يتم إغلاقها في جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض نسبة استعارة الكتب منها".

وأضافت: "كرد فعل مُبتكر قام أقدم اتحاد طلبة في السويد Studieförbundet NBV بافتتاح 100 مكتبة مُصغرة في جميع أنحاء البلاد يمكن استعارة الكتب منها على مدار الساعة مجانًا لتشجيع العامة على القراءة".

وتابعت: "في شوارع المدن السويدية أعلى أكشاك الكهرباء تجدون المكتبات المُصغرة التي تسهل على المارة استعارة الكتب في طريقهم اليومي، وتذكرهم بأهمية وجود المكتبات وأهمية استعارة الكتب".

ولفتت إلى أن المكتبات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تضم معًا حوالي 8000 كتاب تبرع بها 20 دار نشر للكتب ومؤسسة ثقافية واحدة بالإضافة إلى العديد من المكتبات.*سبوتنيك








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