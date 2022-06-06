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أخبار
المؤتمر نت -

أفضل 6 أطعمة لتعزيز المناعة ضد تلوث الهواء

المؤتمرنت -
أفضل 6 أطعمة لتعزيز المناعة ضد تلوث الهواء
يؤدي الضباب الدخاني وتلوث الهواء إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي، وبالتالي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصدر يحب عليم اتباع النصائح التالية لتعزيز قوة المناعة لديهم لمكافحة الأثار الضارة لتلوث الهواء.

فيما يلى وفقا موقع " healthsite"، هناك عدد من الأطعمة التي تعزز من قوة المناعة

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل من الخضروات الصليبية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لتحسين وظائف الغدة الدرقية، على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصدر والحساسية ولكن تناولها باعتدال.

البرتقال

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من حامض الستريك ، يساعد البرتقال في تقليل الدهون الزائدة ومحاربة التشققات، وتحسين صحة البشرة ومظهرها بشكل عام، كما يحتوي قشر البرتقال على نسبة أعلى من فيتامين سي من اللب، مما يعزز المناعة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين ، والتي تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كما أنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن وفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، وكلها مفيدة لصحتك.

الكُركُم

يوصف الكركم بأنه أحد أقوى المكونات التي توفر مجموعة من الفوائد الصحية، يمكن أن يساعد المكون ، الكركمين ، في حماية رئتيك من العدوى وتقليل الآثار السامة للملوثات التي قد تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، يمكنك خلط بعض الكركم في كوب من الحليب وشربه ليلاً ، أو يمكنك تناول السمن والكركم لحماية نفسك من الالتهابات التي يسببها تلوث الهواء.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الخضروات الغنية بالمغذيات ، كما أنها خيار ذكي عندما تكون الأطعمة التي تساعد في مكافحة تلوث الهواء، فهى غنية بالمغنيسيوم والزياكسانثين وبيتا كاروتين واللوتين ، وكلها تقوي جهاز المناعة وتحميك من تأثيرات الملوثات السامة.

الافوكادو


يمكن أن يقلل فيتامين E الموجود في الأفوكادو من تأثيرات تلوث الهواء على الرئتين، أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (هـ) في النظام يجعلك عرضة للإصابة بأمراض الرئة بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية، يمكنك تضمين هذه الأطعمة الفائقة في نظامك الغذائي لمواجهة آثار تلوث الهواء.








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