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أخبار
المؤتمر نت -

تحذير هام لكل أصحاب هواتف (أندرويد)

المؤتمرنت -
تحذير هام لكل أصحاب هواتف (أندرويد)
تحذير جديد موجه لملايين من مستخدمي الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل «أندرويد»، من البرامج الضارة الجديدة التي يمكن أن تضيف تكاليف باهظة إلى فواتير هواتف الضحايا، إذ اكتشف خبراء الأمن برمجيات خبيثة على العديد من التطبيقات المتاحة في متاجر تطبيقات «أندرويد» ويقولون إنها حاولت بالفعل إصابة آلاف المستخدمين.

وكشف الخبراء عن هذه البرمجيات الخبيثة المكتشفة حديثًا والمعروفة باسم «SMSFactory»، الأسبوع الماضي، بواسطة شركة الأمن السيبراني «أفاست سوفت وير»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.


ويوضح خبراء الأمن السيبراني في منشور على مدونة الشركة: «تسحب برمجيات SMSFactory الأموال من الضحايا في جميع أنحاء العالم عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة مميزة وإجراء مكالمات من هواتف الضحايا».

وتقول «أفاست» إنه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، عملت على حماية أكثر من 165 ألف شخص يستخدمون برنامج الأمن السيبراني الخاص بها من برمجيات «SMSFactory» الخبيثة.

ووفقًا لـ«أفاست»، سعى SMSFactory وراء الهواتف في العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وعندما ينجح في الوصول إلى هاتف مستخدم، فيمكن استخدامه لإرسال رسائل SMS مميزة ووظائف أخرى مكلفة، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظة.

حجم الأموال التي تسرقها البرمجيات الخبيثة
تستخدم تلك البرمجيات الضارة إعلانات ضارة لإعادة توجيه المستخدمين سراً إلى موقع ويب، حيث تتم مطالبتهم بتنزيل تطبيق خبيث، وبمجرد تثبيته يتم مقابلة المستخدم بشاشة ترحيب يؤدي النقر فوق قبولها إلى تنشيط سلوك ضار به يجعل المستخدم يرى قائمة أساسية من مقاطع الفيديو ومحتوى للبالغين والألعاب التي إما أنها لا تعمل أو غير متوفرة.

وتفسر «أفاست» أن مقدار الأموال التي يمكن للتطبيق سحبها من المستخدمين يختلف، ومن خلال الاختبار لاحظت شركة الأمن السيبراني حالات من الرسوم اليومية بقيمة دولار واحد يوميا، وتصل إلى 30 دولارًا كرسوم إضافية شهريًا.








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