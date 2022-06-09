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أخبار
المؤتمر نت - روسيا: سنرد بسرعة إذا تعرضت أراضينا للقصف

روسيا: سنرد بسرعة إذا تعرضت أراضينا للقصف

المؤتمرنت - وكالات -
روسيا: سنرد بسرعة إذا تعرضت أراضينا للقصف
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أنها ستقوم باستهداف مراكز اتخاذ القرار في العاصمة الأوكرانية كييف في حال تعرضت أراضيها للقصف باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن مسائل الأمن العسكري، قسطنطين غافريلوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24 " "إذا تعرضت روسيا للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى، فسيكون ردنا سريعا على مراكز اتخاذ القرارات".

وأضاف غافريلوف: "روسيا لا تثق بتصريحات المسؤولين في أوكرانيا حول عدم نيتهم استخدام أسلحة بعيدة المدى تجاه الأراضي الروسية والتي تلقتها من الولايات المتحدة الأميركية".








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