المؤتمرنت -

اكتشاف عقار فعال لعلاج السرطان

توصل خبراء في مجال الطب إلى عقار فعال لعلاج مرض سرطان القولون والمستقيم، حيث بلغت نسبة نجاحه في تحقيق الشفاء 100% وهو ما أثار ذهول الأطباء والباحثين.



و قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عقار "دوستارليماب" Dostarlimab حطم كل التوقعات خلال التجارب السريرية على المرضى في أحد مراكز علاج السرطان في نيويورك.



وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور عام على تجربة الدواء الجديد على 18 مريضا يعانون السرطان، تفاجأ الأطباء من تعافيهم تماما من المرض الخبيث وعدم وجود آثار له في أجسامهم.



وأردفت الصحيفة أنه على الرغم من أن نطاق التجربة صغير فإن نتائجه تعدُّ تحولاً جذريًّا في علاج السرطان. كما قال المشرف على الدراسة الدكتور لويس دياز إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان، كما سيجري القيام بالأبحاث الأخرى لمعرفة تأثير العقار على أنواع مختلفة من السرطانات.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الدكتورة كيمي نغ، خبيرة سرطان القولون والمستقيم في كلية الطب في "جامعة هارفارد"، قولها "النتائج كانت رائعة وغير مسبوقة.. لكن لا بد من تكرارها".