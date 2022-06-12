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المؤتمر نت - كشفت دراسة طبية حديثة، عن فوائد المشي بالنسبة لآلام الركبة والتهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام

دراسة: المشي يقي من إلتهاب المفاصل وهشاشة العظام

المؤتمرنت -
دراسة: المشي يقي من إلتهاب المفاصل وهشاشة العظام
كشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في دورية "التهاب المفاصل والروماتيزم"، عن فوائد المشي بالنسبة لآلام الركبة والتهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

وخلال الدراسة، تابع الباحثون بكلية بايلور للطب في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، أكثر من 1200 مريض بالتهاب المفاصل.

وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة الذين مارسوا رياضة المشي، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 بالمئة للإصابة بآلام الركبة، مقارنة بمن لا يمارسون هذه الرياضة.

وعن أهمية الدراسة، قالت الخبيرة في علم المناعة والحساسية والروماتيزم بكلية بايلور للطب غريس هسياو وي لو: "هذه النتائج مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم دليل على إصابتهم بمرض هشاشة العظام. يمكن أن يساعدهم المشي بشكل كبير"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأضافت وي لو: "إذا كنت تعاني آلاما في الركبة أو التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، فعليك التفكير بممارسة المشي".

ونصحت الخبيرة في الروماتيزم ممارسي رياضة المشي، بارتداء أحذية رياضية عالية الجودة، وزيادة المسافات التي يقطعونها بشكل تدريجي.

وتعد هشاشة العظام الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، ويؤدي لتآكل أسطح المفاصل في الركبة، الأمر الذي يقود لحدوث التهاب حول أسطح المفاصل، ومن ثم تآكل الغضروف والشعور بالألم.








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