المؤتمرنت -

منظمة أممية تبحث عن إسم جديد لـ“جدري القرود”

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية نية المنظمة تغيير تسمية فيروس جدرى القرود.



وأبلغ مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، مؤتمرا صحفيا أن المنظمة تعمل مع الشركاء وخبراء العالم على تغيير تسمية فيروس جدرى القرود وأنواعه والمرض الذي يسببه. وأضاف أن المنظمة ستعلن تسميات جديدة في أقرب وقت.



وقد دعا أكثر من 30 عالما من مختلف البلدان المجتمع الطبي إلى تغيير تسمية هذا المرض. وجاء في رسالتهم التي نشرها موقع "فيرولوجيكل" إنه يجب تغيير تسمية الفيروس لأن منظمة الصحة العالمية تنصح بتفادي استخدام المناطق الجغرافية وأسماء الحيوانات لتسمية الأمراض.



ورأى أصحاب الرسالة أن تغيير التسمية سيتيح الفرصة لتجنب التمييز.



وحسب معلومات منظمة الصحة العالمية فإن 39 بلدا سجلت أكثر من 1600 إصابة مؤكدة بجدري القرود وحوالي 1500 إصابة ممكنة حتى الآن.*وكالات

