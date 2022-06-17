المؤتمرنت -

منتخب اليمن للناشئين يعلن قائمة بطولة غرب آسيا

تغادر بعثة المنتخب الوطني للناشئين كرة القدم يوم غد السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة.



ويخوض المنتخب الوطني حامل لقب النسخة الماضية تحت قيادة المدرب قيس محمد صالح، البطولة التي تنطلق في 22 يونيو الجاري ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات، العراق، عُمان والأردن المستضيف.



ووفقا للائحة البطولة، يقام الدور الأول بنظام الكل مع الكل من مباراة واحدة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.



وكان الأحمر الصغير اختتم معسكراً تدريبياً في العاصمة صنعاء استمر 20 يوماً خاض فيه عدد من المباريات الودية مع أندية أهلي ووحدة صنعاء و22 مايو وآزال.



وفيما يلي قائمة بعثة المنتخب الوطني :



1ـ لبيب المهدي - رئيس البعثة



2ـ فهد محمد - مدير المنتخب



3ـ قيس محمد صالح - مدرب المنتخب



4ـ فيصل أسعد - مساعد المدرب



5ـ محمد درهم - مدرب الحراس



6ـ معاذ مهدي - إداري المنتخب



7ـ عبدالرحمن الشرجبي - طبيب المنتخب



8ـ عبدالسلام الاصبحي - علاج طبيعي



9ـ فضل الجونة - منسق اعلامي



وضمت القائمة النهائية للاعبين :



1ـ علي الحنبصي - وحدة صنعاء



2ـ عمر طاهر محمد حسين البراق- شمسان



3ـ مروان ميعاد- وحدة صنعاء



4ـ أنور الطريقي - شعب صنعاء



5ـ هيثم السلامي - شعب صنعاء



6ـ عصام ردمان - شعب صنعاء



7ـ هشام الحصيني - اليرموك



8ـ أحمد الجماعي - وحدة صنعاء



9ـ محمد حسين احمد - شمسان



10ـ عبدالرحمن الخضر - وحدة عدن



11ـ أسامة عقلان- أهلي تعز



12ـ عادل عباس - التلال



13ـ عبد الرحمن عبدالله عبدالنبي - شمسان



14ـ وضاح أنور - شباب ردفان



15ـ محمد البرواني- وحدة عدن



16 ـ أحمد الحاج- الشعلة



17ـ سعيد الشبعان - شباب المنصورة



18ـ محمد مقبل- شمسان



19ـ ياسين باشنفر- شباب الجيل



20ـ محمد وهيب محمد - 22مايو



21ـ مختار موفق - الشعلة



22ـ علي الجرهومي- العروبة



23ـ محمد الهندي - اتحاد سيئون.