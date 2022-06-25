المؤتمرنت -

منظمة: “جدري القرود” لا يستدعي الغاء الفعاليات العامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية انها لا توصي بإلغاء أي فعاليات او انشطة عامة بسبب انتشار مرض جدري القرود.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة أمايا أرتاسكوس غلاريا خلال الندوة عبر الإنترنت انه "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".



ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود يوم أمس الخميس.



وأبلغت شبكة الصحة العالمية عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.*وكالات

