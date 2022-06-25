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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 112 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 112 خرقاً للهدنة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 112 خرقاً للهدنة في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 112 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الخروقات تمثلت في 44 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل 36 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه رصد 31 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة والضالع وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان المزرق بمحافظة حجة، تم استهداف مواقع قوات الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية باب غلق بمحافظة الضالع، وفي وادي جارة وجبل قمبورة في جيزان، وفي الشبكة وجبل العمدة في نجران.








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