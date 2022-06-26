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المؤتمر نت - 4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض

4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض

المؤتمرنت -
4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض
يعني تناول البيض أنك قد تحصل على كمية وافرة من البروتين المضاف إلى نظامك الغذائي. هذا أمر رائع للمساعدة في إعادة بناء جسمك، ويمكن أن يساعدك في تطوير العضلات. ناهيك عن أن البيض قد يساعد في الحفاظ على صحة جسمك بشكل عام، مثل فقدان الدهون وتقليل مستويات الالتهاب.

ومع ذلك، في حين أن البيض ككل يمكن أن يكون رائعا، يمكن أن يكون لكل من بياض البيض وصفار البيض تأثيرات مختلفة على صحتك.

تقول خبيرة التغذية توبي أميدور، إن هناك الكثير من الآثار المدهشة التي يمكن جنيها من وراء تناول صفار البيض، على ما نقل موقع Eat This, Not That.

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1. قد يساعد في صحة عينيك
تقول أميدور: "يحتوي صفار البيض على اللوتين الكيميائي النباتي، وهو أيضا ما يعطي الصفار لونا أصفر رائعا".

وتضيف أنه تم ربط اللوتين بصحة العين. على وجه التحديد تم ربط اللوتين بمنع التنكس البقعي - سبب فقدان البصر، والذي قد يحدث مع تقدمك في العمر.

2.يوفر لك بروتين لبناء العضلات
تقول أميدور: "يحتوي الصفار على ما يقرب من نصف البروتين في البيضة بأكملها".

بشكل عام، البيضة الكاملة غنية بما يقرب من 13% بروتين. إذا كنت تأكل بيضة واحدة كبيرة جدا تتكون من 7 غرامات من البروتين، فإن 3 غرامات منها تنتمي إلى صفار البيض.

"البروتين يساعد في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك بناء العضلات، لذلك لا تتخلص من صفار البيض الذهبي"، وفقا لأميدور.

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3.قد يساعد في صحة القلب
تقول خبيرة التغذية المعتمدة أن صفار البيض يوفر أيضا دهون أوميغا 3، والتي ثبت أنها تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الوفاة من أمراض القلب.

وتضيف أميدور أنه تم أيضا ربط بعض دهون أوميغا 3 بإمكانية قتل الخلايا السرطانية وقد تساعد في علاج التهاب المفاصل.

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4. قد يساعد في صحة العظام
"صفار البيض هو أحد المصادر الغذائية الوحيدة لفيتامين د"، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم - وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة عظامك"، وفق خبيرة التغذية.

من المهم لكل من الأطفال والبالغين الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات لمنع مخاطر الإصابة بأمراض العظام. وهذا يشمل الكساح عند الأطفال وهشاشة العظام عند البالغين.

تقول أميدور: "بالإضافة إلى ذلك، يعد فيتامين (د) أحد العناصر الغذائية غير المستهلكة في كل مجموعة سكانية وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين".*وكالات








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