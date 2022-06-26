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أخبار
المؤتمر نت - رسامة يمنية تحصد المركز الاول في مسابقة “فنية” بأمريكا

يمنية تنتصر للحجاب وتحصد المركز الاول في مسابقة “فنية” بأمريكا

المؤتمرنت - متابعات -
يمنية تنتصر للحجاب وتحصد المركز الاول في مسابقة “فنية” بأمريكا
أثارت رسامة يمنية جدلاً في الشارع الأميركي بعدما تم اختيار لوحتها "حجابي يجعلني قوية" المكتوبة باللغة العربية، لعرضها عاما كاملا في مبنى الكونغرس.

وأصبحت ابنة اليمن أول طالبة عربية مسلمة تفوز في مسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022، ويتم تعليق لوحتها بمبنى الحكومة المركزية بواشنطن.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية قصة الفتاة اليمنية سالي المكلاني، التي تدرس في مدرسة "رينيسانس" الثانوية للفنون بنيويورك، بعد حصولها على المركز الأول من بين جميع المتسابقين وفوز لوحتها كأفضل رسمة لتمثل ولاية نيويورك في اللوحات. وتنحدر أصول سالي من قرية لودية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وكانت الرسامة سالي قد اختارت عنوان مناسب للوحتها : "حجابي يجعلني قوية" تظهر فيها امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وتشير دلالة الاحتفاء إلى الرفع من قيمة ومكانة المرأة المسلمة في أميركا خاصة والبلدان الغربية عامة، كما تؤكد على مدى التزام سالي بثقافتها المحافظة وتمسكها بقيمها النابعة من حسن تربيتها والاعتزاز بها أمام الثقافات الأخرى في بلاد العم سام.

وعقب فوزها في المسابقة، أعربت الرسامة اليمنية سالي عن سعادتها لهذا الاحتفاء الكبير بفنها ورسالتها، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه اللوحة إلى إيصال رسالة لكل فتاة محجبة بأن تفخر بقيمها وتعتز بثقتها أثناء ارتدائها حجابها، فهو يمثل مصدر إلهام وقوة وحماية لها في المجتمع، كما أنها ستواصل تقديم أعمال فنية تعبر عن الثقافة العربية".

وقالت الطالبة سالي إنها من خلال عملها الفني تأمل أن تشعر كل فتاة محجبة بالراحة والثقة أثناء ارتدائها حجابها، فهو يمثل الحماية والقوة لها في المجتمع.

ونشرت عضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إعلان فوز سالي على حسابها الرسمي على إنستغرام، وكتبت أنها اختارت لوحة سالي لما تمثله من رواية مضادة للكراهية ضد الحجاب، معتبرة أن اللوحة "أداة للتعبير عن الذات وتمكين الشابات".

وأضافت: "إن "تصوير الفنانة لشابة مسلمة متألقة يتعارض بقوة مع الصور النمطية المعادية للإسلام والحجاب، فضلاً عن لون حجابها الأصفر والخلفية الداكنة، اللذين يبهران الناظر للوحة. الفن الجميل المقترن بالرسالة القوية يمثل منطقتي بالتأكيد"..لتنهال تعليقات الشارع في أميركا ما بين تهنئات تحتفي بإبداع الفتاة اليمنية، وبين موجة انتقادات للكونغرس لاختياره لوحة لفتاة عربية عن موضوع "الحجاب" الذي يتعارض بحسبهم مع القيم الأميركية، كونه يقيد حرية المرأة وفق بعض الآراء.

بدوره ، وجَّه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) شكره إلى النائبة ألكساندريا كورتيز لاختيارها تلك اللوحة، وكتب على حسابه في تويتر "شكراً على اختيار هذا العمل الفني ليتم عرضه في قاعات الكونغرس، وألف مبارك لسالي المكلاني على هذا الإنجاز الرائع! نحن فخورون جدا ومتحمسون بالنجاح العظيم".*وكالات











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