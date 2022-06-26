المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

إتلاف عشرات الأطنان من الحشيش والمخدرات

أتلفت الإدارة العامة لمكافحة المخدارت وبحضور النيابة الجزائية المتخصصة اليوم بصنعاء، عشرات الأطنان من الحشيش والمخدرات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



وأوضح نائب مدير عام مكافحة المخدرات العميد فاتك الشمسي، أن تم إتلاف 40 طن من الحشيش المخدر في كلاً من صنعاء وصعدة، و2 مليون حبة كبتاجون مخدر متنوع، و66 كيلو جرام من الهروين، 5 كيلو من الشبو المخدر القاتل، و5 ألف امبولة مخدر، وهي الكمية التي تم ضبطها خلال عام، منوها الى ما يساوي نفس الكمية أو أكثر ما زالت تحت الاجراءات، والتي قد تكون أكبر كمية مخدرات تم ضبطها في العالم.



وأكد الشمسي أن إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تقف بالمرصاد لضبط وتتبع كل من يتاجر ويعمل على نشر هذه الآفة في البلاد، مشدداً على أهمية رفع الوعي المجتمعي للتعاون الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات والاجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي تحرك أو نشاط في تجارة أو نشر المخدرات في أوساط الشباب، وذلك لما فيه مصلحة للشعب وشباب اليمن من هذا الخطر الكبير.

تصوير / محمد حويس