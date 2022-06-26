المؤتمرنت -

النقل تشيد بدور رجال الإطفاء في مواجهة الحوادث وإنقاذ الأرواح

أكد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة، أن رجل الاطفاء والانقاذ هو الرجل الأول الذي يعتمد عليه في مواجهة الحوادث لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات والطائرات والمباني في المطارات.



وأكد وزير النقل في الاحتفالية التكريمية التي نظمتها هيئة الطيران المدني والارصاد ممثلة بقطاع المطارات الادارة العامة للاطفاء والانقاذ بمناسبة اليوم العالمي للاطفاء والانقاذ،أهمية التأهيل والتطوير للعاملين من رجال الإطفاء والإنقاذ ليقوموا بدورهم بمهنية عالية .



ولفت إلى أن حوادث الطيران المدني قليلة جدا لكن النسبة البسيطة في حوادث الطيران تؤدي الى كوارث كبيرة .. مشيرا إلى ضرورة أن يكون رجال الاطفاء والإنقاذ على استعداد وجهوزية عالية ودائمة.



وأشاد الوزير الدرة بجهود قيادة هيئة الطيران المدني واهتمامها بكوادرها الفنية والمهنية بما فيهم رجال الإطفاء والإنقاذ في جميع مطارات الجمهورية دون استثناء والخدمات الملاحية التي تقدمها بما يضمن أمن وسلامة الطيران المدني .



وجدد مطالبته للأمم المتحدة بفتح جميع مطارات الجمهورية، بموجب القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف او اغلاق المطارات امام المدنيين وتسيير كافة الرحلات التجارية المدنية عبر مطار صنعاء الدولي وبقية المطار اليمنية دون قيد او شرط.



من جانبه هنأ وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل رجال الإطفاء والإنقاذ العاملين في المطارات بهذه المناسبة العالمية.. مؤكدا أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى لفت الأنظار إلى الدور الكبير الذي يقوم به رجال الاطفاء والإنقاذ في انقاذ الارواح والممتلكات والطائرات والمباني في المطارات.



وأكد ان رجال الاطفاء والإنقاذ هم الاقرب الى الطائرة والى النيران مضحين بأرواحهم لإنقاذ ارواح اخرى بحاجة للحياة.. مشيرا إلى أهمية تكريم رجال الإطفاء والإنقاذ العاملين في جميع المطارات لما يقومون به من دور إنساني في انقاذ الأرواح.



بدوره أشار مدير الإطفاء والإنقاذ بقطاع المطارات صالح الاهجري، إلى أهمية التكريم لرجال الإطفاء لما يقدموه من تضحيات من أجل انقاذ حياة الاخرين وحماية الممتلكات والمنشأت وحفاظا على اجراءات السلامة.



وأوضح أن رجل الاطفاء والانقاذ يتمتع بسمعة طيبة ومشرفة على المستوى المحلي والدولي من خلال أعمالهم في حوادث الطيران.



فيما أعربت كلمة المكرمين التي القاها أمين السياغي عن الشكر والتقدير لاهتمام قيادتي وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والأرصاد برجال الإطفاء والإنقاذ في جميع المطارات .. معتبرا التكريم حافز لرفع المعنويات في المزيد من التطور والارتقاء لرجال الاطفاء والإنقاذ في مجال أمن وسلامة الطيران المدني.