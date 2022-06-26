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المؤتمر نت - تواصل فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أعمال المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية بمحافظة الحديدة

مركز الألغام يواصل تثبيت لوحات تحذيرية في الحديدة

المؤتمرنت -
مركز الألغام يواصل تثبيت لوحات تحذيرية في الحديدة
تواصل فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أعمال المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية بمحافظة الحديدة.

وأوضح مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة، أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل نصب وتثبيت اللوحات في الطرق والشوارع ومداخل المنشآت المدنية ومداخل الشوارع الفرعية الواقعة في إطار المديرية، للحد من سقوط الضحايا في تلك المناطق الملوثة بمخلفات العدوان.

وأشار إلى أنه سيتم نصب وتثبيت أكثر من 780 لوحة تحذيرية.. مؤكدا أنه سيتم إغلاق المناطق الخطرة التي لم يتم العمل بها حتى الانتهاء من تطهيرها من الألغام والمتفجرات والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان.

وأهاب مدير المركز بالمواطنين في المديرية التعاون مع فِرق المركز والحفاظ على وضعيات اللوحات، وعدم العبث بها.

ودعا وسائل الإعلام والناشطين في وسائل التواصل الإجتماعي إلى الإسهام في إنجاح حملة التوعية التي سينفذها المركز للحد من ضحايا مخلفات العدوان.. لافتا إلى استشهاد وإصابة أكثر من 17 مواطنا نتيجة الألغام خلال شهر يونيو الجاري.

وأكد أن المركز وفي إطار مسؤوليته الإنسانية يعمل بالإمكانيات المتوفرة في ظل إصرار تحالف العدوان على عدم الإفراج عن الأجهزة والمعدات الخاصة بأعمال فرق المركز في تطهير المناطق الموبوءة في عدد من المحافظات.








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