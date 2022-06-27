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أخبار
المؤتمر نت - من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات

تحذيرات هامة.. امطار متوقعة على 11 محافظة

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة.. امطار متوقعة على 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة مرتفعات محافظات لحج ، تعز، إب ، الضالع ، ريمة، المحويت وحجة وعلى أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، والبيضاء.

ومن المحتمل هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من الصحارى و السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز قد تكون الأجواء جافة و شديدة الحرارة نهاراَ على الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38- 44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء حارة ورطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 -38 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى استمرار الرياح الموسمية الشديدة على أرخبيل سقطرى، وتتراوح سرعتها ما بين 20-40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظاً على سلامتهم.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة : 3.4 ملم، إب : 2، كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على محافظات ذمار، الضالع، وحضرموت وأجزاء من لحج وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد.








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