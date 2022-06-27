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المؤتمر نت - 3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار

3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار

المؤتمرنت -
3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار
تعدّ السوائل أحد أهم العناصر للحفاظ على الصحة. لتجنب الجفاف، يجب شرب الكثير من السوائل. ومع ذلك، ليس كل السوائل يمكن أن تحمي من الجفاف. حدد خبراء التغذية ثلاثة مشروبات لا ينبغي تناولها في الطقس الحار.

مادة الكافيين
يفضل الكثير من الناس شرب القهوة الباردة في الطقس الحار. ومع ذلك، لاحظ خبراء التغذية أن الكافيين يزيد أيضًا من الجفاف.

المشروبات الحلوة
قد تبدو المشروبات الغازية والعصائر السكرية ومشروبات الفاكهة منعشة. في الواقع ليس كذلك. تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من السكر الذي ينشط الشعور بالشبع في الجسم. عندما لا يشعر الشخص بالجوع، فإنه غالبًا لا يريد أن يأكل فحسب، بل يشرب أيضًا.

الكحول
البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية والكوكتيلات وأي كحول، وفقًا لعيادة كليفلاند، تزيد فقط من الجفاف. يمنع الكحول إنتاج هرمون فاسوبريسين الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

في الوقت نفسه، يعتبر الكحول مدر للبول. سوف تذهب إلى المرحاض أكثر من مرة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، حسب موقع "ميديك فوروم".سبوتنيك










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