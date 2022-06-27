المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي باستشهاد عبدالله الكبسي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة إلى العميد/ أحمد محمد حسين الكبسي، وذلك في استشهاد نجله الملازم / عبدالله أحمد محمد الكبسي، الذي استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وفي برقية العزاء التي بعثها كذلك الى كافة آل الكبسي، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

